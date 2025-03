Bonus animali domestici 2025: fino a 550 euro all’anno per curare i nostri amici. Ecco chi può richiederlo

Il bonus animali domestici 2025 rappresenta una nuova opportunità per i proprietari di animali da compagnia che desiderano sostenere le spese veterinarie in modo più accessibile.

Questo incentivo fiscale mira ad alleviare i costi delle cure veterinarie, rendendo più facile per i cittadini prendersi cura dei loro amici a quattro zampe.

Spiega trevisotoday “cos’è, cosa prevede, come richiederlo e quali sono i requisiti necessari per beneficiarne.

Cos’è il bonus animali domestici 2025?

Il bonus animali domestici 2025 è un’agevolazione fiscale introdotta dal governo italiano che consente ai proprietari di animali da compagnia di detrarre parte delle spese veterinarie sostenute durante l’anno.

In particolare, il bonus prevede una detrazione del 19% su un massimo di 550 euro all’anno, in relazione alle spese veterinarie effettuate per l’assistenza sanitaria degli animali.

L’iniziativa è stata concepita per aiutare le famiglie a sostenere i costi di salute e benessere degli animali, un tema che sta diventando sempre più rilevante nel contesto delle politiche di welfare.

Cosa prevede il bonus animali domestici 2025?

Il bonus animali domestici 2025 prevede che i proprietari di animali possano detrarre il 19% delle spese veterinarie sostenute per le cure degli animali domestici, fino a un massimo di 550 euro all’anno.

Le spese ammissibili per la detrazione comprendono:

Visite veterinarie, anche specialistiche

Interventi chirurgici

Esami di laboratorio

Farmaci prescritti dai veterinari.

È importante sottolineare che non vengono incluse nel bonus le spese per l’alimentazione degli animali o quelle relative agli animali destinati all’allevamento o alla riproduzione.

Per richiedere il bonus animali domestici 2025, è necessario presentare la domanda attraverso la dichiarazione dei redditi annuale, utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi PF.

Per poter usufruire della detrazione, bisogna conservare tutte le ricevute e le fatture delle spese veterinarie effettuate durante l’anno.

È fondamentale che i pagamenti siano tracciabili, ossia effettuati tramite metodi come carte di credito, bonifici bancari o bancomat.

L’importo delle spese deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, per permettere di ottenere la detrazione fiscale.

Per poter accedere al bonus animali domestici 2025, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

Reddito: il beneficiario deve avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 16.215 euro.

Età: il bonus è riservato principalmente agli over 65 anni.

Residenza: il richiedente deve essere residente in Italia.

Registrazione dell’animale: l’animale domestico deve essere regolarmente registrato all’Anagrafe degli Animali d’Affezione.

Tracciabilità dei pagamenti: le spese veterinarie devono essere effettuate tramite metodi di pagamento tracciabili.

In sintesi, il bonus animali domestici 2025 è un’opportunità importante per chi ha un animale da compagnia e desidera gestire meglio i costi delle cure veterinarie, soprattutto per chi è in una situazione economica più fragile”.