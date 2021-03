Bernalda: si dimettono 9 consiglieri! L’annuncio del Sindaco

In un ultimo videomessaggio il Sindaco di Bernalda (MT), Domenico Raffaele Tataranno, informa:

“Cari concittadini, mi è appena arrivata una lettera protocollata qui in Comune in cui 9 Consiglieri comunali si dimettono contestualmente.

I consiglieri sono:

Eliana Cito;

Enza Bonelli;

Domenico Calabrese;

Donato Dimonte;

Nicola Grieco;

Barbara Lombardi;

Francesco Lovecchio;

Antonella Marinaro;

Saverio Sarubbo.

Questi consiglieri mandano Bernalda e Metaponto nelle mani di un Commissario Prefettizio.

Gli stessi hanno rifiutato qualsiasi incontro con la nuova Giunta che sarebbe servito al passaggio delle consegne e garantire la piena operatività del Comune.

Per me Signori è stato un onore servire questa comunità e ce l’ho messa tutta: ho fatto tutti sacrifici con un intimo entusiasmo e soddisfazione per i passi avanti fatti da Bernalda e Metaponto, meno è stato per me portare in auge questi traditori di popolo”.

