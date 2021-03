Bernalda, si dimettono 9 consiglieri: dalla Lega solidarietà al Sindaco Tataranno

Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro unitamente al Commissario regionale della Lega, Sen. Roberto Marti, al responsabile per il Mezzogiorno della Lega, Sen. Pasquale Pepe:

“Le dimissioni ultra dimidium rassegante da nove consiglieri comunali di Bernalda (MT) rappresentano un gravissimo atto di irresponsabilità che lascerà la Città senza la guida del suo Sindaco e senza il supporto della Giunta comunale e del Consiglio comunale nel pieno della emergenza sanitaria, sociale ed economica scatenata dalla pandemia.

Dalla Lega di Basilicata piena solidarietà nei confronti di Domenico Tataranno, con la convinzione che la sua gente gli confermerà stima e fiducia per il futuro, anche alla luce di quanto ha saputo fare finora”.

