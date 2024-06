Bernalda: risolta la complicata questione degli usi civici. I dettagli

Risolta la complicata questione degli usi civici in tutto il territorio di Bernalda!

Spiega l’amministrazione comunale:

“La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, dopo aver concluso l’istruttoria tecnica da parte dell’Ufficio competente, in data 11 Giugno 2024 ha consegnato la Perizia Demaniale Generale sugli Usi Civici del Comune di Bernalda, affinchè venga pubblicata all’albo pretorio per renderla pienamente efficace.

Nei 45 giorni di pubblicazione ogni cittadino potrà prenderne visione e formulare le eventuali osservazioni.

Dopo la risoluzione della controversia con la Cooperativa Avinella, sui terreni gravati da usi civici, con il verbale di conciliazione sottoscritto nell’aprile 2023, che ha permesso a decine di famiglie conduttrici di fondi agricoli di Bernalda di avere regole certe per la legittimazione e affrancazione dei terreni coltivati da diverse generazioni, con l’approvazione della Perizia Demaniale Generale anche tutti gli altri cittadini riusciranno ad acquisire un pieno diritto reale di godimento sui beni immobili (terreni agricoli, terreni urbani e fabbricati) che torneranno pienamente nella loro disponibilità.

Grazie al crescente impegno dell’amministrazione comunale, in un contesto normativo e procedurale articolato, migliaia di famiglie bernaldesi, dopo decenni di attesa, potranno legittimare i propri beni immobili, potendo accedere a finanziamenti poliennali, realizzare nuovi investimenti, trasferire le proprietà e donare ai propri figli, risolvendo molti problemi amministrativi sia in ambito urbano che rurale.

Nelle prossime settimane sarà organizzato presso il Comune di Bernalda un incontro pubblico nell’ambito del quale saranno fornite informazioni e chiarimenti sul tema e, in particolare, sarà illustrato il percorso operativo per procedere alle attività di legittimazione e affrancazione.

Ritengo sia doveroso rivolgere un sentito ringraziamento alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, per il coordinamento e verifica dei procedimenti adottati; all’Assessore all’agricoltura Pino Greco, per la perseveranza e dedizione mostrata verso questo argomento e all’Ufficio Patrimonio del Comune di Bernalda”.