Bernalda: questi piccoli studenti apprendono l’uso corretto dell’andare in bici grazie alla Polizia di Stato di Matera. Ecco i dettagli

La Polizia di Stato di Matera ha incontrato gli alunni di quarta elementare dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Bernalda (MT), per spiegare l’importanza delle regole, soprattutto quando si circola sulle strade, sia come pedoni sia come conducenti di biciclette.

L’incontro rientra nell’iniziativa “Sicuri in bicicletta”, promossa dall’Associazione Polisportiva Re-Cycling di Bernalda, che da alcuni anni coinvolge gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per far conoscere meglio gli aspetti tecnici della bicicletta e come si conduce.

La lezione di educazione stradale ha suscitato il vivo interesse dei piccoli studenti, tutti utilizzatori di biciclette e pieni di curiosità, che hanno rivolto numerose domande agli operatori della Sezione Polizia Stradale di Matera.

Gli stessi bambini hanno raccontato alcuni episodi particolari di cui sono stati protagonisti mentre erano alla guida della bici.

