Bardi: “i migliori auguri al Ministro Casellati per l’incarico che ricoprirà in terra lucana”. I dettagli

“Faccio i migliori auguri al Ministro Casellati per l’incarico che ricoprirà in terra lucana e al contempo voglio ringraziare Giuseppe Moles per il lavoro eccellente svolto in questi anni, che per la prima volta ha portato il centrodestra al governo della Basilicata”.

Così scrive il Presidente Vito Bardi, dopo che Silvio Berlusconi per Forza Italia ha provveduto a nominare sette nuovi Coordinatori Regionali tra cui per la Basilicata la Sen. Maria Elisabetta Casellati.a

