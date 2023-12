Bernalda: “questi 130 lavoratori costretti a raggiungere il posto di lavoro con mezzi propri”. La denuncia

In una lettera inviata alla Provincia di Matera, la Femca Cisl Basilicata denuncia:

“i disagi affrontati quotidianamente dai lavoratori turnisti provenienti da Bernalda per raggiungere il comparto C della zona industriale di Pisticci Scalo e la zona industriale di Ferrandina Scalo.

È un problema che interessa circa 130 lavoratori di una decina di aziende del territorio impegnati su tre turni (6-14, 14-22 e 22-6) che sono costretti a raggiungere il posto di lavoro con mezzi propri, con tutti i disagi e le insicurezze che questo comporta, a differenza dei colleghi che lavorano nel turno a giornata» (8-16) che hanno invece la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici.

La Femca sollecita l’amministrazione provinciale – competente per materia – ad estendere il servizio di trasporto pubblico per le aree industriali con l’inserimento di un autobus dedicato al personale turnista proveniente da Bernalda“.

Per il segretario generale Francesco Carella:

“per rilanciare davvero la Valbasento, oltre ad attirare nuovi investimenti e creare nuovi posti di lavoro, occorre anche creare una rete di servizi che sia all’altezza di un paese industrializzato.

Non è concepibile che ai lavoratori turnisti sia imposto anche il sacrificio di utilizzare la propria auto per fare il tragitto casa-lavoro, con notevoli rischi per la sicurezza e l’incolumità degli stessi.

L’auspicio è che si individui rapidamente una soluzione, anche in previsione della stagione invernale”.