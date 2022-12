Bernalda: importante appuntamento per scoprire insieme come si formò il primo centro urbano chiamato Camarda. L’iniziativa in programma

Il Comune di Bernalda informa:

“Le origini di Camarda sono avvolte nell’oscurità, ciò è dovuto alla esigua produzione storiografica sull’argomento e al fatto che non sono state mai condotte campagne di esplorazione archeologica nel sito dell’attuale Bernalda.

Di questo e delle indagini condotte per svelare il mistero che rende quasi evanescente l’esistenza del nostro paese in epoca medioevale, parleremo oggi con Carlo Favale, dottore in lettere classiche e autore della tesi ‘Le origini medioevali di Camarda: un’ indagine storico – linguistica’.

Appuntamento oggi venerdì 30 Dicembre, nel Castello Medioevale (alle ore 19:00), per scoprire insieme dove e come si formò il primo centro urbano, a cui venne dato il nome di Camarda“.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

