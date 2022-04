Bernalda, cede pilone di un ponte: chiusa al traffico questa strada! I dettagli

“Strada provinciale numero 15 Bernalda-Montescaglioso chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per un cedimento improvviso su un pilone di un ponte sito al km 6 dell’arteria.

L’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera ha adottato l’ordinanza n. con la quale ha disposto la chiusura, a partire da oggi, 20 aprile e fino a nuovo provvedimento, della strada provinciale n.15, Bernalda-Montescaglioso, in territorio di Bernalda.

L’ordinanza è stata adottata dopo che, nel corso dei lavori di sicurezza generale già affidati dall’ente, è stato rilevato un cedimento improvviso su un pilone del ponte posto al km 6 dell’arteria, determinato da un’infiltrazione d’acqua alla base del piedritto.

Nell’immediato, oltre alla chiusura in entrambi i sensi di marcia, la Provincia di Matera sta già intervenendo con l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area e valuterà la possibilità di coinvolgere la Regione Basilicata nel caso si presentasse la necessità di utilizzare ulteriori somme per intervenire.

La chiusura è propedeutica ad assicurare la sicurezza degli automobilisti che potrebbero, quindi scontare alcuni disagi e per raggiungere l’abitato di Bernalda potranno percorrere la statale 407 Basentana o, in alternativa, la statale Matera-Metaponto, uscendo allo svincolo di Pizziche”.

A comunicarlo lo stesso Ente provinciale.a

