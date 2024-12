Basilicata, trasporto pubblico: presto entreranno in servizio 80 nuovi autobus. L’annuncio

La Regione Basilicata ha sottoscritto i contratti di usufrutto di 80 autobus con le aziende che aderiscono al consorzio Contrab, per il trasporto pubblico in ambito extraurbano.

“Si tratta di una flotta già disponibile da circa un anno, ma non ancora entrata in esercizio.

Il Dipartimento Infrastrutture aveva fissato come priorità la messa su strada di mezzi che faranno ridurre in maniera significativa le emissioni nocive, sostituendo quelli vecchi più inquinanti e assicurando un maggior comfort agli utenti”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Gli 80 autobus, 63 a metano e 17 a gasolio, sono stati acquistati dalla Regione Basilicata per un importo complessivo di circa 24 Milioni di euro, di cui oltre 20 milioni finanziati con fondi Pnrr e 4 di competenza del Ministero dei Trasporti.

Dal 27 Dicembre le singole aziende destinatarie, che aderiscono al consorzio Cotrab, potranno ritirarli e procedere alle immatricolazioni.

In tal modo potranno essere sostituiti i vecchi mezzi che non saranno più in linea con gli standard normativi in tema di emissioni.

Gli autobus sono dotati di sistemi di videosorveglianza e dispositivi gps per la geolocalizzazione.

Dunque, hanno la predisposizione per essere monitorati anche dagli utenti qualora le società di trasporto siano dotate o dovessero dotarsi di app per la prenotazione e per avere aggiornamenti sulla mobilità.

Ha aggiunto Pepe:

“Ringrazio la struttura del mio dipartimento per aver lavorato, come si suol dire, pancia a terra, per tagliare questo prezioso traguardo prima della fine dell’anno.

Ci siamo insediati da meno di sei mesi e abbiamo voluto dare un segnale forte dell’attenzione che riserviamo ai cittadini, alle imprese e alla tutela dell’ambiente.

Adesso, l’obiettivo è far ripartire la gara di appalto del tpl extraurbano”.

Sempre sul versante del trasporto pubblico, stavolta urbano, Sabato 21 Dicembre sarà riaperta la stazione ferroviaria delle Fal di Potenza Rione Mancusi.

Si tratta di una fermata strategica perché è prossima alle scale mobili che sono collegate con il centro della città.

Dunque, la metropolitana leggera di superficie potrà essere utile a far ridurre il traffico automobilistico già a partire dal periodo natalizio”.