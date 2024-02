Basilicata, tragico incidente su questa strada: una persona ha perso la vita

La strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 54,700, in territorio comunale di Melfi (PZ).

Per cause in corso di accertamento, lungo un tratto in cui è attualmente in vigore il divieto di transito ad eccezione dei residenti, un’autovettura si è ribaltata dopo avere impattato autonomamente contro le barriere laterali e, nel sinistro, una persona ha perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, in attesa dell’arrivo del Magistrato, e per il ripristino della circolazione.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.