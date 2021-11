Basilicata: torna l’obbligo di mascherina all’aperto in questo comune! Ecco le parole del Sindaco

Scrive il sindaco di Marsicovetere, Marco Zippari:

“Così come da previsioni del Comitato Tecnico Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità nelle prossime ore e nei prossimi giorni i contagi da Covid-19 in Italia sono e saranno in aumento esponenziale.

A Marsicovetere (PZ) attualmente si registrano 17 casi di positività da Coronavirus, 3 dei quali sono già stati ricoverati presso i reparti dedicati OBI Covid presso l’Ospedale San Carlo di Potenza con polmonite in corso e vengono assistiti con ossigenoterapia.

La salute viene prima di tutto e domani mattina firmerò l’ORDINANZA SINDACALE che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi aperti al pubblico.

L’Ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni e saranno potenziati i controlli su tutto il territorio comunale di Marsicovetere.

Il nostro paese, inoltre, si basa su un’economia prettamente commerciale-artigianale e siccome siamo alle porte del periodo più importante dell’anno, il Natale, non possiamo e non dobbiamo ricevere una battuta d’arresto.

Da buon intenditor, poche parole!”.

