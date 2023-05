Basilicata, terribile incidente: morto un ragazzo e due feriti del Materano. Ecco i dettagli 

Poco fa purtroppo un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio sulla Potenza-Melfi (tra le uscite di Atella e Rionero).

Una collisione frontale tra un Fiorino e una macchina station-wagon ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni (originario di Palazzo San Gervasio).

Il giovane era al volante del furgoncino e sull’altra auto viaggiava una coppia di coniugi di Grassano (MT).

La donna, in condizioni molto critiche, è stata immediatamente trasferita in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza mentre il marito sembra che sia in condizioni meno gravi.

Sembra che il giovane 24enne stesse tornando all’azienda per la quale lavorava a Melfi e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia per questa tremenda e improvvisa perditaa

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)