A Matera e provincia tanti appuntamenti per promuovere l’attività fisica e lo sport! L’iniziativa

Dal 22 al 28 maggio torna la settimana del movimento e del benessere promossa dall’Isca.

L’Uisp capofila in Italia: centinaia di eventi in programma in tutta la penisola.

L’Europa torna a colorarsi di arancione con la Move Week: la XII edizione della settimana europea promossa dall’Isca-International Sport and Culture Association per mettere in movimento i cittadini, dal 22 al 28 maggio.

In programma centinaia di eventi in tutta Europa per promuovere l’attività fisica e lo sport.

L’Uisp è capofila dell’iniziativa in Italia, con la promozione di 120 eventi in più di 70 città.

Saranno milioni i partecipanti alla Move Week: il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.

Dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp

“L’attività fisica e lo sport rappresentano valori che rafforzano l’idea di Europa, di promozione della salute e di pace come diritto per tutti i cittadini.

Con questa campagna l’Uisp promuove attività motorie e sportive che contribuiscono a diffondere senso civico, coesione e senso di appartenenza nei grandi e piccoli Comuni italiani”.

Una delle caratteristiche principali della “via italiana alla Move Week” è la poliedricità degli eventi proposti.

In Italia, che è tra i Paesi europei che organizza più attività ed eventi durante questa settimana dello sport per tutti, troviamo infatti tutte le tipologie di sport ed attività, complice la grande spinta data dai Comitati Uisp.

Le giornate che vanno dal 22 al 28 maggio saranno, infatti, riempite di tantissimi eventi, con tappe ripetute e appuntamenti quotidiani.

Gli eventi della Move Week sono quindi adatti a sportivi di tutte le età e con tutte le preferenze: l’obiettivo è far muovere le persone in compagnia, vivendo le città e gli spazi urbani.

Dalle passeggiate a piedi e in bicicletta, al pilates e lo yoga, passando dal parkour e l’acquagym, fino ad arrivare a ginnastica, zumba, street basket, calcio e ancora tanto altro: ognuno potrà trovare la pratica più piacevole e condividere le proposte all’insegna di sani stili di vita.

Anche il Comitato territoriale Uisp di Matera presenta degli eventi per questa importante settimana.

Ecco i dettagli:

“Primavera in piazza”; mercoledì 24 Maggio a Matera organizzato da Uisp con affiliate;

“Motoraduno”: domenica 28 Maggio organizzato a Matera con asd Città dei Sassi in Moto;

“Ragazzi in Pista”: giovedì 25 Maggio, organizzato a Matera con Asd Athlos Matera e Istituto “Fermi”;

“Fitness Outdoor: martedì 23 e giovedì 24 Maggio, organizzato a Ferrandina con Training House asd;

“Cammino: mercoledì 24 Maggio, organizzato a Castelsaraceno con Cosmos cooperativa;

“Calcio in Festa Uisp”: sabato 23 Maggio, organizzato a Matera con asd Franco Selvaggi, asd Alma Calcio e asd Sportivamente”.

