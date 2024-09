Basilicata: soccorso un uomo con ambulanza del 118 e squadre del CNSAS. Ecco cosa è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS è stato allertato da un escursionista per un uomo calabrese classe 1969, C. V. le sue iniziali, in difficoltà, durante un’escursione ai Piani di Pollino, per una emorragia venosa all’arto inferiore destro.

Due squadre di tecnici del CNSAS Calabria e del CNSAS Basilicata, presenti sul territorio per il turno di “Guardia Attiva” – attività promossa dall’Ente Parco del Pollino a garanzia di una tempestiva operatività in caso di intervento – hanno prontamente raggiunto l’escursionista.

Non è stato necessario intervento dell’elicottero del 15° Stormo dell’84° SAR di Gioia del Colle dell’Aeronautica Militare, allertato tramite il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che aveva, comunque, dato piena disponibilità.

Il malcapitato, raggiunto dai tecnici del CNSAS, è stato stabilizzato e trasportato fino a Colle dell’Impiso (comune di Viggianello) ed affidato ai sanitari dell’ambulanza del 118 Basilicata.

