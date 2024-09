Migliaia di fedeli per omaggiare la Regina e Patrona della Basilicata! Ecco le foto

Oggi 1° Settembre si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Festa regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.

Le celebrazioni in onore della Regina e Patrona della Lucania si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della Basilicata e delle regioni limitrofe per venerare l’immagine della Madre di Dio che il popolo lucano ha voluto innalzare a Patrona.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione nella quale la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche e si dividono in due momenti dell’anno:

nella prima Domenica del mese di Maggio la statua viene portata, all’interno di una teca, dal centro di Viggiano al Santuario del Monte;

nella prima Domenica di Settembre la statua fa il percorso inverso.

Infatti una processione solenne, partita all’alba di quest’oggi ha riportato la statua della Madonna dal Sacro Monte alla Chiesa Madre di Viggiano.

Successivamente, è stata celebrata una Santa Messa presieduta per la prima volta da Mons. Carbonaro.

Alla celebrazione hanno presenziato anche i rappresentanti della Regione Basilicata e del Consiglio regionale.

Durante la Messa l’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro ha annunciato la visita straordinaria della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Lucania, nella Città di Potenza prevista dal 28 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 in occasione dell’apertura del Giubileo del 2025.

Commenta l’assessore con delega alla Salute e Politiche per la persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha partecipato alla giornata in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano:

“Le celebrazioni in onore della Madonna di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano un giorno di fede e festa.

Per tanti lucani, questo giorno continua a essere un momento significativo di speranza. Possa la Vergine benedire e proteggere il popolo lucano e le loro vite”.

Ecco le foto della giornata di oggi per i festeggiamenti in onore della Regina della Basilicata.