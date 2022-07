Basilicata: “Per molti nostri anziani situazione critica a causa del caro bollette e degli aumenti dei beni di prima necessità”! La denuncia

“Adesso, pur nei limiti che la crisi impone e, comunque, nel disbrigo degli affari correnti, il governo non può dimenticare che c’è una popolazione, le categorie più deboli, in totale affanno e in di aiuti cruciali per il sostentamento.

E, quindi, il nuovo Decreto Aiuti, su cui si sta lavorando, sia ancora l’occasione per operare un intervento ancora più efficace e mirato”.

È quanto dichiara Anp (Associazione Nazionale Pensionati)-Cia che chiede si adotti:

“un criterio di scaglioni di reddito per la concessione del bonus e si agisca sulle pensioni minime con un significativo aumento”.

Leonardo Persiano, presidente Anp-Cia Basilicata, ricorda che:

“i pensionati con assegni al minimo in Basilicata sono ben il 78 per cento del totale della regione (circa 135 mila)”.

Sottolinea l’Anp:

“Qualora fosse ancora necessario, Anp-Cia ricorda che l’emergenza sociale era stata già ampiamente evidenziata dai dati Istat sulle pensioni al minimo o, comunque, basse.

Un quadro drammatico se si pensa che, secondo il rapporto Inps sul 2021, i cittadini con reddito da pensione inferiori a mille euro al mese sono già più di 5 milioni, il 32% rispetto al totale dei pensionati.

Persone costrette a condizioni di vita sempre più critiche, falcidiate dall’inflazione all’8%, dal caro bollette e dagli aumenti sui beni di prima necessità come quelli alimentari.

Nelle aree di campagna gli effetti della crisi sono amplificati, soprattutto per gli ‘over 65’, perché agli assegni pensionistici mediamente più bassi si unisce la carenza a volte strutturale dei servizi sociali aggravata dai continui tagli alla sanità e in particolare al Fondo per la non autosufficienza.

La conseguenza è che oggi sono 7 su 10 i pensionati delle aree rurali a rischio di povertà o esclusione sociale: un rapporto ancora più allarmante di quello relativo alla popolazione italiana, che tocca il 30 per cento”.

Ancora l’Anp-Cia Basilicata evidenzia:

“Gli ultrasessantenni sono circa il 20 per cento della popolazione ed entro 15 anni raggiungeranno il 25 per cento.

Attualmente oltre l’80 per cento (in pratica 8 su 10) degli anziani chiede servizi sociali, sanitari e assistenziali pronti ed efficienti.

Ciò comporta che sono sempre più numerosi gli agricoltori lucani over 65 anni che, per sopravvivere, aiutare la famiglia e arrivare a fine mese, continuano ad occuparsi dei lavori nei campi.

Una distorsione che azzera il ricambio generazionale in agricoltura“.

Anp-Cia sottolinea:

“Detto questo, quanto fosse stata anche apprezzata la misura del governo nella concessione del bonus da 200 euro per un’ampia fascia della popolazione, pur criticandone il carattere estemporaneo e rivendicando, invece, provvedimenti più strutturali, come l’aumento delle pensioni minime”.

Il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo, dichiara:

“Questo è il momento dell’impegno e della responsabilità.

Gli effetti della pandemia e le ripercussioni della guerra in Ucraina stanno minacciando la coesione sociale del nostro Paese.

Serietà e rispetto è ciò che ci aspettiamo da parte della politica tutta, ormai in piena campagna elettorale.

No, quindi, a demagogia e facili promesse in tema di pensioni.

Gli anziani, i pensionati sono un patrimonio e ne va tutelato il valore e il ruolo nella società.

Possono garantire la coesione e il sostegno alle famiglie, ma devono avere la garanzia di assegni dignitosi“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)