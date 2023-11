Basilicata: “pensionati pronti a denunciare a vivavoce lo stato comatoso in cui versa il sistema socio sanitario della nostra regione”. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma del componente della Segreteria UIL Pensionati Basilicata, Coppola Franco:

“Fra le questioni rilevanti che motivano lo sciopero generale di Venerdì 1º Dicembre a Potenza, al quale i pensionati della UIL di Basilicata stanno dando convinta adesione, oltre a quelle prettamente pensionistiche tra cui:

non recupero congruo del potere di acquisto,

mancata sostanziale modifica dei parametri introdotti dalla legge Fornero,

peggioramento in opinato per l’adesione a opzione donna,

rideterminazione penalizzante dei coefficienti di rivalutazione per quanto riguarda i periodi antecedenti il 1995 per i pensionandi della Pubblica amministrazione che sta creando un fuggi fuggi nel settore già di per se con organici più che carenti, ecc. ecc.

Per i pensionati in generale e per quelli Lucani in particolare, I ‘adesione allo sciopero è anche o soprattutto per denunciare a vivavoce lo stato comatoso in cui versa il sistema socio sanitario della nostra regione che ormai non garantisce neanche i livelli minimi essenziali previsti per Legge e tutelati dalla stessa costituzione.

Una per tutte le liste di attesa interminabili, che non si riescono a superare neanche in presenza di risorse specificamente destinate.

Questa condizione, fortemente consolidata, è da anni che viene denunciata senza però che le istituzioni e la politica Lucana complessivamente intesa, si siano mai adoperate per affrontare organicamente la problematica e precostituire le condizioni per uscirne fuori.

Nella legislatura attuale, a fronte di promesse di cambiamenti mirabolanti, abbiamo assistito invece ad un sostanziale peggioramento dovuto ad una inadeguatezza dei dirigenti individuati e nel caso ormai acclarato delle criticità sul territorio Materano, abbinata ad una mancata presenza proprio fisica e quindi al cumularsi di inefficienze e di ritardi.

A proposito si assiste quotidianamente ad un balletto di posizioni e denunce caratterizzate da una valenza di politica di parte, che si connota precipuamente per il tentativo di scaricare, a volte maldestramente, la responsabilità sulla parte avversa.

Nel frattempo, ed ormai da anni il merito, le ragioni vere e le azioni concrete da farsi restano sostanzialmente inevase ed in particolare:

è ormai da più di un decennio che non si elabora un piano Socio – Sanitario realistico, sulla base di una oggettiva e professionale rilevazione delle specificità dei nostri territori e della domanda di salute che ne discende;

Piano ancor più cogente al fine di mettere insieme gli interventi e di investimenti previsti dal PNRR (case ed ospedale della salute) e quindi raccordare e ottimizzare le funzioni delle attività per acuti con la impellente necessità di potenziare fortemente il territorio;

Manca ancora, nonostante le nostre pressanti richieste, una ridefinizione del regolamento per l’accreditamento delle case di riposo anche e soprattutto a carattere socio sanitario. L’esperienze a proposito vissute con il COVID e non solo, sono state proprie di una Regione che ha abdicato ai principi fondanti del vivere civile e all’attenzione dovuta e meritata dei nostri anziani;

Vi è poi il mancato finanziamento della Legge sull’ invecchiamento attivo e occorrono molte più risorse per l’assistenza domiciliare e per i finanziamenti dei piani sociali di zona.

Insomma, la politica in questo settore, per usare un eufemismo, non ha dato il meglio di sé, pervadendo il sistema con una presenza asfissiante e deleteria nella gestione del sistema e mancando clamorosamente nelle competenze proprie di programmazione, monitoraggio e controllo.

Ma, non è permesso a proposito arrendersi: invece dobbiamo rilanciare chiedendo alla politica e quindi alle istituzioni una inversione radicale di comportamenti e di sostanza.

Occorre però senso di responsabilità e capacità di lettura e conoscenza profonda del sistema.

A proposito auspichiamo fortemente che le prossime elezioni regionali ci portino in dote uomini, che vogliono sentitamente spendersi, in tal senso capaci, che hanno esperienze e riconoscimenti in merito e che mettano al centro della loro azione la cultura del fare a favore della popolazione Lucana tutta che in questi anni è totalmente mancata”.