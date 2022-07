Basilicata, operazione antidroga: questa l’operazione della Finanza

Dalle prime luci dell’alba, nella giornata di ieri, al termine di un’articolata attività investigativa nel settore del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre 60 Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione in Puglia, Basilicata e Sicilia a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della D.D.A. barese – con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico di 12 soggetti (di cui 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), nonché a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200 mila euro.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)