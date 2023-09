Basilicata: oltre un milione di euro a lucani non serviti da gas metano! Ecco le ultime notizie

“È stata predisposta in queste ore la determina dirigenziale che destina 1.143.269,50 euro come contributo relativo all’avviso destinato alle famiglie residenti nelle aree della Basilicata che non sono servite dalla rete del metano, per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica”.

Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che aggiunge:

“Le istanze evase sono quelle relative al mese di maggio e la prima quindicina del mese di giugno.

Entro la prossima settimana completeremo la liquidazione del mese di giugno e parte del mese di luglio“.

Latronico ricorda come il bando che finanzia a fondo perduto gli impianti di energie rinnovabili:

“sta mettendo in atto una vera e propria ‘rivoluzione energetica’, che ci permette di concretizzare la nostra strategia per la transizione energetica con un primo, consistente investimento pubblico, destinato a produrre risultati importanti in termini di risparmio per le famiglie e di tutela dell’ambiente.

Andremo avanti lungo questo percorso con l’obiettivo di dare un aiuto concreto anche alle famiglie che non sono allacciate alla rete del metano”.a

