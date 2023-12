Basilicata, nuove opportunità di lavoro: ecco come diventare Dipendente Pubblico grazie a questo concorso! I dettagli da New Form

A Potenza la New Form, Ente accreditato al M.I.U.R., è da sempre impegnata nella realizzazione di attività di formazione rigorose e innovative.

Ha scelto il mondo della formazione come settore su cui puntare per contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio lucano e dell’intero mezzogiorno.

Da anni si occupa di formazione declinata su vari livelli realizzando percorsi formativi per accrescere e sviluppare competenze d’eccellenza.

Attraverso la struttura e un pool di docenti e consulenti esterni, progettano e realizzano molteplici percorsi formativi.

Un vero punto di riferimento per chi desidera conoscere, vivere e lavorare nel mondo della scuola, uno dei settori maggiormente interessati nell’assunzione a tempo indeterminato di nuove professionalità.

Imminente è il Concorso Straordinario Docenti per la scuola secondaria indetto dall’Ente.

Per approfondire l’argomento abbiamo chiesto maggiori informazioni al Direttore della NEW FORM, la quale da anni è leader in Basilicata nella formazione del personale docente e nella realizzazione di corsi di preparazione ai Concorsi nella Scuola.

Signor Sabia ci può illustrare brevemente il Concorso Straordinario Docenti 2023?

Certamente, si tratta di una procedura concorsuale che punta ad immettere nella Scuola italiana più di 30.000 docenti di ruolo attraverso una procedura che prevede due prove: una prova scritta ed una prova orale.

Quindi una procedura piuttosto articolata e complessa.

Sicuramente, motivo per cui da sempre suggeriamo, a tutti coloro che vogliono diventare docenti, di prepararsi in maniera accurata sull’intero ventaglio di argomenti previsti dal bando. Ci si può preparare da soli oppure seguendo un corso di preparazione che guidi gli aspiranti docenti in un percorso di apprendimento ragionato, completo e metodico. La New Form, per esempio, propone un corso di preparazione di ben 48 ore per il posto comune e di 56 ore per il posto sostegno.

Posto comune, posto sostegno. Potrebbe aiutarci a capire meglio?

Con il Decreto pubblicato Il 9 settembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n 211 (DPCM del 3 agosto 2023), il Ministero prevede il reclutamento di 30.216 docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Per posto comune s’intende il docente di materie curriculari (italiano, matematica, storia, ecc.), mentre per posto sostegno si intende il docente che, abilitato al sostegno, si occupa, appunto, di offrire sostegno ai ragazzi con deficit.

Chi può partecipare al Concorso?

I requisiti di accesso sono differenziati per il posto comune e per il posto sostegno; sono di diversa natura e forse troppo noiosi da illustrare in un articolo di giornale. Invitiamo i lettori ad approfondire il Decreto o, per chi volesse semplificarsi il lavoro, a contattarci.

C’è una data entro cui candidarsi e fare domanda?

In realtà il MIUR non ha ancora pubblicato l’avviso pubblico in cui saranno indicati modalità e termini entro cui candidarsi al Concorso che tuttavia riteniamo dovrebbe essere pubblicato a breve. Una data sicura però ce l’abbiamo, e la comunico a beneficio di tutti coloro che volessero frequentare il nostro corso di preparazione, è il 13 dicembre, giorno della nostra prima sessione formativa che si svolgerà in presenza ed on line.

Un ultimo consiglio ai nostri lettori?

Il consiglio è piuttosto semplice ed è quello di prestare attenzione, seguendo i canali istituzionali, all’uscita dell’avviso pubblico poiché generalmente sono solo 30 i giorni in cui è possibile effettuare la domanda di partecipazione; tuttavia la nostra struttura è sempre disponibile ad offrire, gratuitamente, informazioni e consulenza a chi ne facesse richiesta.

Per tutte le informazioni ed eventuali chiarimenti contatta adesso uno dei seguiti recapiti telefonici o email: