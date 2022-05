Paura in Basilicata per un terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri, poco dopo la mezzanotte.

Un uomo a bordo della sua moto a Palazzo San Gervasio (PZ), per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Immediato l’intervento del 118 che, giunto sul posto, ha trasportato il motociclista all’ospedale di Potenza in codice rosso.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.a

