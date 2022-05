Molte le giovani vittime di bullismo: l’iniziativa per gli studenti di Policoro, Montalbano Jonico e Nova Siri

“Il 61% dei giovani afferma si essere vittima di bullismo o di cyberbullismo e il 68% di esserne stato testimone.

Questi fenomeni sono considerati, dopo droghe e violenze sessuali, le minacce più temute dai ragazzi, ancora oggi.

Sei adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online“.

Sono questi i dati dell’Osservatorio in difesa su bullismo e cyberbullismo, due fenomeni nel 2022 ancora in crescita, al punto da divenire una vera e propria emergenza educativa.

Il Centro Antiviolenza Italiano CE.IT.A. – ATHENA sta monitorando il fenomeno con i propri esperti, animatori di comunità e genitori, evidenziando criticità e soluzioni preventive efficaci soprattutto in seguito a diversi incontri avuti anche con numerosi studenti e numerose scuole della Basilicata.

Alle ore 17:00 del pomeriggio di Martedì 31 Maggio 2022, presso la Sala Consiliare, in Piazza Aldo Moro 1, del comune di Policoro, il Centro Italiano Antiviolenza CE.IT.A. – ATHENA, nell’ambito delle sue attività laboratoriali e formative, cerca utilmente di contribuire ad una sensibilizzazione costante in merito a situazioni, purtroppo ancora attuali, di violenza psicologica e fisica, di bullismo e di cyberbullismo, maltrattamenti nei confronti dei minori in ambito familiare e socio-scolastico, dedicando un apposito Seminario di studio e riflessioni partecipate.

Tra gli obiettivi formativi:

conoscere il fenomeno sia dal punto di vista normativo che emozionale e psicologico;

conoscere i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali;

conoscere il diritto all’autodeterminazione informativa nei casi di violazione della privacy;

acquisire e fornire a studenti e formatori, testimonianze, casi di realtà e strumenti di base per la prevenzione.

I Saluti istituzionali saranno affidati:

al Sindaco di Policoro, Enrico Mascia;

al Presidente della Provincia, Piero Marrese.

E’ in programma il prezioso intervento del Maggiore dei Carabinieri Gianfranco Di Sario, Comandante della Compagnia di Matera assieme alle Relazioni:

della Sociologa Antonella Minardi;

dell’Avvocatessa penalista Maria Teresa Tralli;

dell’Esperta di inclusione e recupero del disagio Prof.ssa Mariella Cosola;

della Psicologa Marina Regina;

dell’Avvocatessa Anna Maria Carbone, esperta in tutela della privacy.

Importante sarà la prevista partecipazione di scolaresche dei diversi Istituti scolastici di primo e secondo grado di Policoro, di Montalbano Jonico e di Nova Siri, che dopo un ricco percorso di formazione scolastica sul tema in oggetto, attraverso alcuni dei loro originali elaborati e coinvolgenti performance musicali, racconteranno le tante sfumature che le violenze del bullismo e del cyberbullismo determinano sulle giovani vittime.

Nel corso della serata verranno conferite targhe ricordo quale riconoscimento delle migliori interpretazioni musicali e delle più originali produzioni video, pittoriche e letterarie realizzate dagli studenti.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)