Un incidente si è verificato poco fa a Potenza nella nota via del Gallitello.

Per cause ancora da accertare, diverse auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Traffico rallentato già a partire dalla Galleria “Unità di Italia”.

Raccomandiamo la massima prudenza.a

