Basilicata: in questo Comune nonna Maria e nonna Antonia hanno festeggiato ben 101 e 102 anni! Auguroni ad entrambe

La giornata di ieri è stata davvero particolare per Palazzo San Gervasio.

Difatti, il sindaco Luca Festino, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha festeggiato due concittadine che hanno compiuto 101 e 102 anni.

Si tratta di Maria Mastrangelo e Antonia De Stefano.

Nel primo pomeriggio, circondata dall’affetto della figlia ed amiche di famiglia, presso l’asilo “LO SASSO”, si sono tenuti momenti conviviali per festeggiare i 102 anni di nonna Antonia DE STEFANO, casalinga nella vita, moglie, mamma e nonna esemplare, come ha tenuto a puntualizzare la cara figlia.

Il sindaco Festino si è soffermato a lungo con nonna Antonia, felice e contenta di tanto affetto e della visita del primo cittadino.

Nella serata, quindi, ha reso omaggio a nonna Maria Mastrangelo, pure lei ultra centenaria con i suoi 101 anni.

La signora Maria, per anni madre e nonna premurosa, casalinga, ha trascorso una serata di festeggiamenti in compagnia di figli, nipoti e tanti altri familiari.

Anche a lei il sindaco ha consegnato una targa ricordo a nome della Municipalità palazzese.

Queste le parole del sindaco:

“STORIE CENTENARIE

Giornata straordinaria.

Maria e Antonia, due piccoli e grandi diamanti della nostra Comunità hanno confermato la loro longevità di anni e di spirito.

Tutti noi ci siamo persi nei loro sorrisi e nei loro occhi pieni di gioia che testimoniavano la serenità di animo di chi riceve il grande regalo dell’Amore dopo una vita vissuta all’insegna del lavoro e delle vicissitudini non sempre piacevoli che la stessa riserva.

Grazie per le emozioni che riuscite ad infondere a chi ha la fortuna di respirare la vostra stessa aria.

Grazie per l’energia positiva che riuscite ad irradiare.

Grazie per riuscire, con la semplice vostra presenza, a condurci in un infinito viaggio nei ricordi di chi rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

Maria Mastrangelo (anni 101)

Antonia De Stefano (anni 102)”.

Auguri ancora alle nonne Maria e Antonia!a

