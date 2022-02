Basilicata: “in oltre 50 comuni lucani non si sa che fine fanno i soldi delle multe”! Ecco la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Presidente dell’ADOC, Dott. Canio D’ANDREA con il quale viene chiesto: “Ma che fine fanno i soldi delle multe?”.

Ecco nei dettagli le osservazioni del Presidente D’Andrea:

“L’art. 142 del Codice della strada, recentemente modificato, prevede, tra l’altro, che le amministrazioni locali destinino quota parte degli importi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a interventi mirati a migliorare la circolazione stradale.

Le somme incassate hanno un vincolo di destinazione e devono essere spesi per realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, per la segnaletica, per gli attraversamenti pedonali, i parcheggi per invalidi, le barriere ecc.

Gli importi incassati, poi, devono essere rendicontati (in modo telematico) sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sia al Ministero dell’interno.

L’ADOC di Basilicata ha verificato che soltanto 55 comuni della Provincia di Potenza e 18 della provincia di Matera hanno inviato i dati al ministero.

Mancano all’appello 58 comuni ai quali si devono aggiungere le due Amministrazioni Provinciali.

Allora la domanda che si fa l’ADOC di Basilicata è lecita: Che fine fanno i soldi destinati alle strade dissestate?”.

