Basilicata: in arrivo fondi per queste aziende che vedranno addirittura azzerata la raccolta! I dettagli

“Ancora una volta il governo dimostra sensibilità per il comparto agricolo.

La conferma arriva dai fondi previsti dal decreto Omnibus approvato nell’ultimo consiglio dei Ministri importanti per sostenere le imprese agricole colpite dalle anomalie climatiche di questa estate ed in particolare le vigne colpite dalla peronospora spinta dell’eccesso di pioggia e dal caldo umido”.

E’ quanto evidenzia il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, che aggiunge:

” Il clima nei mesi scorsi ha causato non pochi danni ai vigneti in gran parte d’Italia, con aziende che vedranno addirittura azzerata la raccolta di uva.

Molte di esse non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici e proprio a loro sono destinati dei sostegni per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva.

Un plauso al ministro Lollobrigida per il costante impegno per le imprese agricole italiane e nello specifico per quelle lucane, per questo provvedimento importante varato dal Governo che dimostra un’attenzione costante ai problemi“.a

