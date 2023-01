Basilicata, impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse: ecco le ultime notizie

Si terrà lunedì 16 gennaio alle ore 12:00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata l’incontro tra la Regione Basilicata e gli stakeholders, avente ad oggetto l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All’incontro saranno presenti:

il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi;

l’assessore regionale all’Ambiente ed energia, Cosimo Latronico;

l’assessore regionale alle Attività produttive, Alessandro Galella.

L’avviso è la parte terminale prevista dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e prevede l’agevolazione della produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in aree industriali dismesse, anche per supportare la creazione di “Hydrogen valleys” che rivestono un’importanza strategica per il Basilicata.

A seguito dell’emanazione del decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022, dove sono stati definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province Autonome ed è lo schema di Bando tipo, la Regione Basilicata si accinge ad approvare il “Bando PNRR per la produzione di idrogeno verde in aree dismesse” per selezionare i progetti che saranno realizzati sul territorio regionale.

All’incontro sono stati invitati:

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica;

CGIL Basilicata;

CISL Basilicata;

CONFIMI Basilicata;

Cluster Lucano Aerospazio;

Cluster Lucano automotive;

Cluster Energia Basilicata;

COLDIRETTI;

CONFCOOPERATIVE BASILICATA;

CONFAPI POTENZA;

CONFAPI MATERA;

CONFINDUSTRIA;

ENI;

ITALFLUID GEONERGY Srl;

Mitsui E&P Italia;

Società Energetica Lucana;

TOTAL E&P ITALIA SpA;

Shell;

LegaCoop Basilicata;

Ue.Coop Basilicata;

UIL Basilicata;

UGL Basilicata.

