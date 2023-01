Basilicata: il PNRR dà altre grandi soddisfazioni al settore impiantistico sportivo! Ecco tutti gli interventi previsti

“Sono trentacinque gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali PNRR, Missione 5 Componente 3 Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” ricadenti nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di € 16.527.861,50.

Di questi ben 12 sono interventi che riguardano infrastrutture sportive:

€ 1.000.000,00 al comune di MONTESCAGLIOSO per CENTRO PER DISABILI INTEGRATO CON SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI;

€ 600.000,00 all’unione dei comuni di NEMOLI E RIVELLO per il RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI RIVELLO;

€ 300.000,00 al comune di SPINOSO per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CONTRADA PIANTANI;

€ 1.000.000,00 al comune di SENISE per COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO G.B. ROSSI;

€ 800.000,00 al comune di VIGGIANO per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX PISCINA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E SERVIZI CONNESSI;

€ 300.000,00 al comune di CALVELLO per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LELLO CAMBRIGLIA;

€ 300.000,00 al comune di SARCONI per COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI;

€ 249.997,01 al comune di VIETRI DI POTENZA per COPERTURA PISCINA COMUNALE;

€ 978.500,00 al comune di IRSINA per LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO

SPORTIVO COMUNALE;

€ 699.913,88 al comune di TURSI per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE;

€ 300.000,00 al comune di CAMPOMAGGIORE per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA POLIFUNZIONALE SPORTIVA COMUNALE;

€ 750.000,00 al comune di FERRANDINA per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA.

“Nuovo riconoscimento di fondi Pnrr per la regione Basilicata, in specie per i progetti di impianti sportivi, per un importo complessivo di ben 7.278.410,89 di euro“.

Così l’Assessore allo Sviluppo economico, Scuola, Formazione, Sport, Lavoro, Alessandro Galella che sottolinea:

“Ancora un grande successo, il PNRR dà altre grandi soddisfazioni al settore impiantistico sportivo in Basilicata, e un ringraziamento va agli uffici comunali ed ai tecnici per il lavoro certosino e per le progettualità che curano.

La regione Basilicata e i comuni riescono ancora una volta ad intercettare finanziamenti grazie al lavoro di tecnici capaci e di settori che hanno interagito fra di essi, come in questo caso uffici competenti in Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie e Sport che ringrazio.

Oltre a quelli già riconosciuti, questi nuovi fondi di oggi sono la dimostrazione di come competenze e progettualità valide possono veramente sostenere opere di grande importanza per l’intera regione.

Avere efficienti strutture sportive indoor è la dimostrazione dell’attenzione delle amministrazioni locali e regionali alla socialità per bambini, giovani e famiglie, per cui lo sport costituisce un importante collante di aggregazione e crescita umana“.

