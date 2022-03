Basilicata, i rincari stanno massacrando il settore agricolo! La lettera a Bardi

Riceviamo e pubblichiamo una nota di richiesta incontro inviata da Confagricoltura Basilicata al Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, sul caro carburante/materie prime:

“Gentile Presidente,

come le è ben noto i continui rincari sia delle materie prime che del carburante agricolo stanno mettendo in crisi il settore agricolo che rappresenta l’eccellenza della nostra regione.

La situazione non sembra destinata a migliorare, con incrementi continui.

E’ necessario sostenere le produzioni con specifici e rapidi interventi che assicurino la tenuta della competitività delle imprese, in particolare quelle agricole che stanno affrontando i rincari senza però poter ammortizzare questi maggiori costi.

E’ urgente tutelare il potenziale produttivo, intervenendo sia nel campo energetico ma anche supportando i consumi delle famiglie.

Per i motivi sopra brevemente descritti, Le chiediamo un incontro nella giornata odierna, anche per via telematica, per poter affrontare quanto evidenziato nell’interesse dell’intera Basilicata”.

