Basilicata: i lavoratori della Ferrero donano all’ospedale attrezzature e dispositivi di sicurezza!

“Le Rsu dello stabilimento Ferrero di Balvano hanno voluto contribuire in prima persona all’emergenza sanitaria, che sta attraverso la nostra regione e l’intero Paese, attraverso una donazione che andrà all’ospedale San Carlo di Potenza per l’acquisto delle attrezzature necessarie e i dispositivi di sicurezza individuali indispensabili per gli operatori della sanità.

I lavoratori e le lavoratrici si sono pertanto autotassati raccogliendo una donazione in regalo che nei prossimi giorni verrà trasferita all’ospedale San Carlo di Potenza.

Un piccolo gesto concreto per sentirsi ancora più vicini in un momento drammatico per la Basilicata e l’Italia”.

Un gesto senza dubbio nobile e altruista che conferma la solida catena di solidarietà di cui noi lucani andiamo fieri.

