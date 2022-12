Basilicata, i ladri non si fermano e colpiscono anche in questo comune! La denuncia

I ladri nella nostra regione colpiscono ancora.

Questa volta ad essere presa di mira la zona di Vaglio di Basilicata.

A denunciare i fatti un cittadino che fa sapere di diversi colpi portati a segno dai malviventi che in modo indisturbato continuano a colpire anche le abitazioni così come avvenuto nel capoluogo di Regione.

Nel cuore della notte anche tanti anziani stanno subendo rapine oltre ad un grande spavento.

Raccomandiamo la massima prudenza specialmente in questo periodo di feste in cui le persone, uscendo per far visita ai propri familiari, potrebbero lasciare la propria abitazione incustodita.

Non ci stancheremo mai di denunciare quanto accade a Potenza e provincia per tenere sempre alta l’attenzione sul tema.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)