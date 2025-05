Basilicata, giornata da “bollino rosso” per il rientro dal ponte festivo: attenzione ai lavori in corso su queste strade lucane

Invito alla prudenza sulle strade in vista dell’ultima giornata da “bollino rosso” del ponte festivo cominciato con la Pasqua.

Come spiega rainews “numerosi lucani si stanno preparando a tornare in regione, altrettanti turisti e visitatori si muoveranno in direzione opposta per far rientro a casa.

ANAS e Polizia Stradale hanno già pronto un piano per domani, domenica 4 Maggio, quando è previsto il controesodo.

Un periodo di festività vicine che ha prodotto un aumento di traffico sulle principali strade della Basilicata, con punte di 25 mila veicoli in transito al giorno sul Raccordo Sicignano – Potenza.

Nel frattempo, i cantieri sono rimasti attivi.

In particolare, operai impegnati anche il primo maggio nella galleria del Marmo, tra Vietri e Balvano, che fa parte della Rete Transeuropea, soggetta al rifacimento della calotta, per un investimento da 20 milioni di euro.

Si tratta di uno dei 7 grandi cantieri attivi sui 51 km di percorso, 5 dei quali con restrizioni alla viabilità: oltre alla galleria del Marmo, i viadotti Pietrastretta, Tirone, Franco e Mauro.

Attività senza sosta anche sull’altra direttrice fondamentale per la Basilicata, la Basentana: lungo i circa 100 chilometri della 407, una trentina i viadotti interessati da lavori”.