Basilicata: furgone in bilico! Ecco cosa è successo

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 16.00 circa, sono intervenuti per il recupero di un furgone in via Vittorio Emanuele nel centro abitato di Tito (Pz).

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato un furgone che per cause in corso di accertamento si è messo in marcia senza conducente terminando la propria corsa tra due fabbricati restando in bilico a ridosso di un muretto.

I Vigili del Fuoco con l’ausilio di una autogrù, hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente e successivamente si è provveduto al recupero del veicolo riponendolo sulla carreggiata, sul posto anche una autopompa ed un fuoristrada per un totale di sette unità.

La strada è stata chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di recupero.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Ecco alcune foto dell’intervento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)