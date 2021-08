Basilicata: escursionisti recuperati dai Vigili del Fuoco! Le foto

I Vigili del fuoco, in data odierna, alle ore 14.30 circa, sono intervenuti sulla SS 18, in località Acquafredda di Maratea, per soccorrere alcuni escursionisti in difficoltà.

I quattro escursionisti, tre uomini ed una donna, hanno contattato il 115 che subito ha inviato sul posto la squadra ed inoltre ha allertato il personale in servizio presso il presidio acquatico sulla costa tirrenica; quest’ultimo via mare si è portato nei pressi della località segnalata e subito li ha individuati.

La squadra di terra, seguendo le indicazioni dettate dal personale in mare, con l’ausilio dell’autoscala ha recuperato gli escursionisti realizzando una calata con corde ed imbraghi, applicando le tecniche speleo-alpinistiche per operare in quota con sicurezza.

Controllati dal 118, sono risultati tutti in buona salute.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)