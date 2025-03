Basilicata: “Emergenza case di riposo e residenze sanitarie assistite: servono sostegni economici”. I dettagli

“Per scongiurare gli aumenti delle rette che pesano sulle famiglie e sugli anziani assistiti nelle case di riposo e nelle strutture che erogano prestazioni socioassistenziali servono contributi economici.

La Regione deve intervenire in questa direzione ed io mi impegnerò per trovare soluzioni a quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza”.

È quanto sottolinea il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, intervenendo sulle difficoltà che stanno vivendo le case di riposo:

“Sono anni che si registra una carenza di posti letto in favore degli anziani nelle strutture socio- sanitarie ed in più con l’aumento dell’incidenza delle malattie croniche le famiglie, in particolare quelle meno abbienti, sono messe a dura prova.

Di qui la necessità di interventi da parte della Giunta regionale per potenziare i posti letto dedicati agli anziani non autosufficienti e la richiesta di sollecitare la Giunta regionale ad erogare contributi economici per le case di riposo e le Residenze sanitarie assistite.

Dobbiamo fare presto, prima che la situazione possa diventare un’ulteriore emergenza regionale sulle spalle dei più fragili delle nostre comunità”.