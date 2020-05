Basilicata: “effettuati i tamponi al personale di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria”. I dettagli

In una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello dichiara:

“Con viva soddisfazione apprendiamo che nella nostra regione si è proceduto alla effettuazione dei tamponi atti a rilevare eventuali positività al Coronavirus nei confronti del personale addetto all’ordine pubblico, dando così attuazione ad una nostra proposta, formalizzata in una mozione, diretta a tutelare quanti sono impegnati in prima linea nella difesa dei diritti e della sicurezza dei cittadini.

Il personale di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria è chiamato a svolgere attività e funzioni che espongono a numerosi contatti con i cittadini, oltre che ovviamente con i colleghi stessi.

Per questo, è fondamentale mettere in sicurezza quanti, uomini e donne in divisa, lavorano con impegno e dedizione per il bene della nostra comunità”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)