Basilicata: chiuse queste strade per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale. L’avviso

L’Anas avvisa gli automobilisti:

“Per consentire un nuovo passaggio del trasporto eccezionale della lunghezza di oltre 90 metri in capo ad una Società di Energia per la realizzazione di una stazione elettrica nell’avellinese, tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo delle notti comprese tra sabato 2 e lunedì 4 settembre (fino alle ore 6.00) si renderanno necessarie interdizioni al transito lungo le strade statali 401 e 401/dir “dell’Alto Ofanto e del Vulture”, in Basilicata e lungo la SS7 dir/C “Via Appia”, in Campania.

In particolare, saranno chiuse le seguenti tratte stradali:

SS401 dal km 14,700 (Rionero in Vulture) al km 28,737 (confine regionale con la Campania);

SS401/dir dal km 0,000 (Melfi) al km 21,500 (Rionero in Vulture);

SS7/dir C dal km 13,500 (svincolo di Andretta) al km 24,340 (confine regionale).

Durante le interdizioni la circolazione potrà utilizzare i seguenti percorsi alternativi, a seconda delle direzioni:

da Avellino verso la Zona Industriale di Melfi e da Salerno ed Avellino verso la Zona industriale di San Nicola di Melfi, oltre ai veicoli che percorrono la SS7/dir C:

prima di Conza della Campania: percorso consigliato al km 15,300 della SS7/dir C, nei pressi di Conza della Campania, con deviazione in direzione Andretta per collegarsi alla A16 “Napoli-Canosa” con uscita a Candela;

dopo Conza della Campania: percorso consigliato al km 23, 200 della SS401, in direzione Melfi per collegarsi alla SS658.

La percorrenza della A2 (Autostrada del Mediterraneo) è indicata, invece, quale percorso consigliato per le seguenti direttrici di transito:

dalla Zona Industriale di Melfi verso Avellino/Salerno: veicoli che percorrono la SS655, provenienti dalla Zona Industriale San Nicola di Melfi e diretti verso la SS401/dir e la SS401;

da Foggia verso Avellino/Salerno: veicoli che percorrono la SS655 provenienti da Foggia e diretti verso la SS401/dir e la SS401.

Nel corso delle prossime settimane, sempre in relazione ad ulteriori previsti spostamenti del transito eccezionale, si renderanno necessarie nuove chiusure notturne”.a

