Policoro calcio, Coppa Italia Eccellenza: settimana di intensi allenamenti in vista della sfida di ritorno. In bocca al lupo ragazzi

Lavorare, lavorare, lavorare.

Dopo la sconfitta patita giorni fa a Rionero, settimana di intensi allenamenti per il Policoro Calcio in vista della sfida di ritorno del Primo turno di Coppa Italia Eccellenza che si disputerà al “Rocco Perriello” domenica alle ore 15.30.

I biancazzurri di mister Pino Viola sono chiamati a ribaltare l’1-0 patito alle pendici del Vulture.

Nel frattempo si va via via definendo l’organico della prima squadra che sarà protagonista anche quest’anno nel massimo campionato regionale.

Commenta il Presidente del club, Enrico Trupo:

“Dopo la sconfitta di Rionero ho potuto parlare con i ragazzi e questa settimana ho visto tanto impegno e concentrazione che mi fanno sperare nel ribaltare il risultato.

In questi giorni siamo finalmente tornati a disputare le nostre sedute d’allenamento nel nostro campo dove tutti i giorni i ragazzi ce l’hanno messa tutta per l’impegno del week end.

Sono molto fiducioso anche dopo aver visto la vittoria nell’amichevole, (vinta 2-0 contro la Juvenilia Roseto, disputata mercoledì ndr).

Ci sono diversi innesti nuovi in una rosa che si sta completando al 100%, sono sicuro che per l’inizio del campionato ci faremo trovare pronti e competitivi per una stagione in cui vogliamo divertirci e dire la nostra”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)