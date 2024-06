Basilicata: “centinaia di lucani pur avendo superato un concorso pubblico rischiano di rimanere a casa”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa delle consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri – M5s Basilicata.

Scrivono Verri e Araneo:

“È davvero disdicevole la spudoratezza della neoeletta maggioranza di centrodestra, che, in attesa del ballottaggio potentino, non solo non nomina la Giunta regionale, non nomina l’Ufficio di Presidenza paralizzando i lavori del Consiglio regionale, ma continua a ignorare gli impegni assunti poco prima della chiusura della legislatura precedente.

Si continua a speculare a danno della comunità lucana e del suo futuro.

Vittime della vacua campagna elettorale del centrodestra e della sua inettitudine sono, questa volta, le tante e i tanti idonei al concorso A.R.L.A.B.bandito oltre un anno fa.

Malgrado l’approvazione all’unanimità della mozione “Azioni volte a favorire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei Regione Basilicata e Arlab” promossa dallo stesso centrodestra, ad oggi, non si è registrato alcuno scorrimento di graduatoria.

Una inerzia, quella del generale Bardi e dei suoi, che pesa sulle vite di centinaia di lucane e lucani che, pur avendo superato un concorso pubblico, rischiano di rimanere a casa o, con buona probabilità, di abbandonare la nostra terra in cerca di quel futuro che questa regione comprime, quando non impedisce.

L’attuale maggioranza di governo è responsabile di una intollerabile contraddizione: da un lato la dotazione organica delle strutture regionali e sub-regionali è decisamente sottodimensionata, dall’altro non si utilizzano le competenti risorse immediatamente disponibili, che hanno meritoriamente superato una procedura di concorso pubblico.

La regione sembra inesorabilmente spopolarsi, la carenza di personale è divenuta una condizione endemica, ma Bardi sembra avere altro a cui pensare.

Così, conteso tra l’ex presidente della giunta di centrosinistra ora alleato della Lega Marcello Pittella e l’incertezza del candidato sindaco Fanelli, il generale Bardi lascia passare in cavalleria le priorità dei lucani, tra cui, indubbiamente, il lavoro, ossia l’unica concreta e reale possibilità di vivere in Basilicata e di progettare qui un futuro.

Come gruppo consiliare del M5s di Basilicata presenteremo formale interrogazione per conoscere i motivi del mancato scorrimento della graduatoria degli idonei e chiederemo che la situazione venga sbloccata immediatamente, al fine di evitare che decada anche la validità della graduatoria stessa”.