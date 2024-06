Matera: risistemata Viale Europa! Ecco le foto

Stamattina ci siamo svegliati con Viale Europa risistemata.

Così annuncia il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che spiega:

“Ancora lavori su strade che non vengono riqualificate da tanti, troppi anni.

Abbiamo messo in sicurezza tutte le aree più critiche, vere e proprie trappole per motociclisti e ciclisti che giacevano da decenni, ma contiamo di completare tutto il rifacimento stradale con le somme dell’avanzo di bilancio nei prossimi mesi, quando sbloccheremo in consiglio un investimento record di oltre 3 mln di euro per le strade di Matera e 1 mln sulle scuole per provare a recuperare il tanto lavoro arretrato in questa città.

Questi lavori richiedevano la chiusura al traffico di Viale Europa, con ciò che ne conseguiva, abbiamo allora programmato i lavori durante la notte per limitare i disagi alla circolazione veicolare.

Per questo ringrazio di cuore gli operai e le ditte coinvolte che hanno lavorato notte tempo, ma anche tutti i professionisti dell’ufficio tecnico comunale, lo stesso che è impegnato nei grandi cantieri e nei progetti PNRR della città.

Stamattina inoltre sono partiti i lavori di riqualificazione dei marciapiedi ad Agna in via Farina e in via Frangione.

Abbiamo anche finalmente sostituito la griglia all’ingresso del municipio, un intervento affidato in data 13 giugno scorso e realizzato oggi.

Vorremmo agire con ancora più celerità e in tutte le strade che ci segnalate (tantissime), ma ci vorrà ancora qualche anno per recuperare risorse e tempo, ma noi ci siamo e ci saremo.

Ringrazio tutti i consiglieri della mia coalizione e la mia giunta, è bello condividere e lavorare per obiettivi comuni.

Approfitto per augurare una buona estate materana e serena festa della Bruna a tutti”.

Ecco le foto della strada.