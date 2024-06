Matera, sciopero del trasporto pubblico: possibili disagi per i viaggiatori. Ecco I Dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di UIL Trasporti in cui si comunica l’Adesione prima azione di sciopero nazionale di 4 ore per il giorno 18 Luglio 2024 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL

Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come modificata dalla legge n° 83 del 2000 ss.mm. ii e della disciplina di settore.

La scrivente Segreteria Regionale con la presente dichiara di aderire all’azione di sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) che rivendicano il loro diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Durante l’effettuazione dello sciopero saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo le norme ed in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia.

Si indicano di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale.