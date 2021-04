Basilicata: Calenda lascia l’incarico di Capo Ufficio Stampa in Regione. Gli auguri del presidente Bardi

“Esprimo profonda gratitudine a Massimo Calenda che per circa due anni ha svolto, con professionalità e abnegazione, il ruolo di Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale della Basilicata.

Il servizio reso all’Ente è stato di indiscusso livello ed il suo operato ha contribuito al rafforzamento delle azioni amministrative della Regione, tramite una comunicazione sempre attenta e istituzionale, specie in un momento di crisi come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ringrazio soprattutto Calenda per aver accettato nel 2019 il mio invito a ricoprire tale ruolo in condizioni non facili.

A Calenda il mio personale augurio di buon lavoro negli incarichi che lo attendono”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)