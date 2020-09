Basilicata, calamità: al via i test dei Vigili del Fuoco! I dettagli

Sono iniziate nella giornata di ieri e proseguiranno per otto giorni le esercitazioni coordinate dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco per testare le procedure di mobilitazione delle Colonne Mobili Regionali di soccorso in caso di emergenze.

Diversi gli scenari ipotizzati, che ogni giorno interesseranno aree geografiche in tutta Italia, da Sicilia e Calabria, a Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e per chiudere, il 1 ottobre, Sardegna.

Le esercitazioni serviranno a valutare i punti di forza e i punti d debolezza emersi in occasione della simulazione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)