Basilicata, bus in fiamme: “Si mettano in sicurezza i mezzi pubblici”. I dettagli

In una nota il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, fa sapere:

“Ancora un incendio su un mezzo di trasporto pubblico locale sulle strade lucane.

È avvenuto sulla statale 92, ad Armento, dove un pullman Sita ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Per fortuna non si registrano feriti ma ancora una volta si è rischiata la strage.

L’accaduto riaccende i fari sulle condizioni del parco mezzi, vetusti e non adeguati con una gara Tpl scaduta da otto anni che continua in prorogatio senza garanzie per il futuro, così come è in prorogatio la circolazione dei bus “euro 2” nonostante il divieto dall’ 1 gennaio.

La Cgil da anni si batte per il rispetto delle regole e per la sicurezza sulle strade lucane.

Si garantisca un servizio di qualità e in sicurezza per i cittadini quanto per i conducenti.

Si punti su una gara di qualità aumentando il corrispettivo per le aziende affidatarie affinché operatori economici con requisiti validi – così come previsto dal regolamento europeo 1370 – garantiscano efficacia, efficienza e qualità del servizio.

Si abbia il coraggio di cambiare il piano di trasporti e dare dignità al comparto per il bene dei lavoratori e degli utenti”.