Basilicata, bonus acqua al via: ecco i requisiti e come fare domanda

“Circa 70 mila famiglie lucane beneficeranno di un risparmio annuo di circa 140 euro, con un’incidenza media sul costo totale della bolletta dell’acqua che oscillerà tra il 30 e il 40 per cento“.

Come riporta Ansa “così l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, che stamani, a Potenza, ha illustrato ai giornalisti le caratteristiche principali del “bonus acqua” per il 2024, deciso dalla Regione Basilicata.

‘Sia ben chiaro che noi l’acqua non la regaliamo – ha specificato – ma crediamo che questa sia una forma di aiuto e una sorta di invito al consumo responsabile della risorsa.

Perché abbiamo stimato che ogni singolo cittadino lucano potrà disporre gratuitamente di 55 litri d’acqua al giorno per tutto l’anno, l’eccesso sarà fatturato’.

Del bonus acqua potranno beneficiare le famiglie residenti in Basilicata, con reddito Isee inferiore a 30 mila euro e che siano intestatarie della fornitura.

A partire da lunedì 29 gennaio si potrà presentare la domanda, che non ha limiti temporali di una scadenza, via posta, a mano o in formato digitale via mail agli uffici commerciali di Acquedotto Lucano che metteranno a disposizione un call center e gli sportelli di servizio al pubblico”.