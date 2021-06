Basilicata: auto ribaltata, 2 persone coinvolte! Vigili del Fuoco, 118 e Polizia sul posto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna, alle ore 13.45 circa, sono intervenuti per incidente stradale sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nei pressi dell’uscita Tito zona industriale.

Giunti sul posto, hanno trovato una autovettura capovolta sulla sede stradale.

Due persone, un uomo ed una donna, a bordo dell’automobile Fiat Tipo, uscite autonomamente dall’abitacolo, sono state subito controllate dal personale 118 intervenuto e successivamente trasportate in ospedale per ulteriori controlli sanitari.

I Vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi e con l’ausilio dell’autogrù hanno provveduto al raddrizzamento del veicolo per permetterne la successiva rimozione.

Sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed autogrù, per un totale di sette unità.

Il raccordo è stato chiuso per il tempo strettamente necessario alle operazioni di recupero del veicolo incidentato.

Sul posto anched Polizia Stradale e soccorso stradale.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)