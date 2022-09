Basilicata, attenzione: per allerta meteo chiuse queste scuole!

L’allerta meteo rossa prevista per oggi per la Regione Basilicata desta preoccupazione.

L’amministrazione del Comune di Tursi avvisa la cittadinanza:

“Alla luce dell’allerta comunicata dalla Protezione Civile, abbiamo appena disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché il divieto di accesso a parchi, impianti sportivi per tutta la giornata di oggi 26/9.

Raccomandiamo massima attenzione e di mettersi in auto solo se strettamente necessario”.

Ecco gli altri comuni in Provincia di Matera che hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi 26 Settembre 2022:

Miglionico

Calciano

L’amministrazione del Comune di Potenza fa sapere alla cittadinanza:

“Il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di lunedì 26 settembre 2022, asili nido compresi, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nazionale e regionale.”

L’amministrazione del Comune di Rionero scrive:

“Disposta con apposita ordinanza la chiusura delle scuole ricadenti sul territorio comunale.

A causa dell’Allerta – CRITICITÀ ROSSA diramata dalla Protezione Civile, si dispone per la giornata di domani, 26 settembre 2022, su tutto il territorio cittadino:

-la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido;

– dei cimiteri, dei parchi cittadini, degli impianti sportivi all’aperto;

– la sospensione di tutti gli eventi all’aperto.

Invitiamo i cittadini ad attenersi alle norme comportamentali di cautela e prudenza previste nel caso di allerta per rischio idrogeologico, forti precipitazioni e raffiche di vento”.

L’amministrazione del Comune di Lavello fa sapere ai cittadini:

“A seguito dell’avviso di criticità diramata dalla Protezione Civile Regionale che ha definito l’area base A1 come colore di criticità Rosso, il Sindaco, in contatto con gli altri comuni del territorio, ha emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 26 settembre 2022″.

L’amministrazione del Comune di Venosa scrive:

“Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 26 Settembre 2022.

A causa dell’Allerta – CRITICITÀ ROSSA, diramata dalla Protezione civile regionale, si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 26 settembre 2022“.

Anche l’amministrazione di Rapolla prende la medesima decisione in virtù dell’allerta meteo diramata:

“Il Sindaco sta per firmare l’ordinanza di chiusura della scuola dell’infanzia e paritaria per la giornata di oggi 26/09/2022 a causa dell’allerta Meteo comunicata dal Centro Operativo di Protezione Civile”.

L’amministrazione del Comune di Melfi avvisa la cittadinanza: “Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 26 Settembre 2022. A causa dell’Allerta CRITICITÀ ROSSA, diramata dalla Protezione civile regionale, si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 26 Settembre 2022″.

