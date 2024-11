Basilicata, assunzioni in Regione: queste le ultime notizie

Con distinte determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Risorse umane e Organizzazione si è proceduto all’ulteriore scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali.

Spiega con un Comunicato la Regione:

“Lo scorrimento è stato disposto al fine di sostituire quegli idonei interessati dagli scorrimenti del 21 ottobre scorso che, formalmente interpellati, non hanno accettato la proposta loro inviata, decadendo dal diritto all’assunzione nei ruoli regionali.

In particolare, con riferimento all’Area dei Funzionari, quest’ultimo scorrimento interessa n. 7 candidati idonei collocati nella graduatoria per il profilo RB-SGA (Specialista giuridico-amministrativo) e n. 2 candidati collocati nella graduatoria per il profilo RB-STG (Specialista tecnico-geologo).

Per quanto riguarda, invece, l’Area degli Istruttori, lo scorrimento interessa n. 13 candidati in posizione utile nella graduatoria per il profilo RB-ESA (Esperto Servizi Amministrativi) e n. 3 candidati collocati nella graduatoria per il profilo RB-ETC (Esperto tecnico).

Lo scorrimento è finalizzato alla soddisfazione del fabbisogno di personale per l’annualità 2024.

Infatti, in considerazione delle esigenze organizzative, nonché dell’imminente fuoriuscita di dipendenti in servizio per la maturazione dei requisiti utili al pensionamento, è necessario garantire la copertura del numero dei posti programmati entro il prossimo mese di dicembre”.