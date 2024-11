All’istituto Fermi di Policoro palestra rinnovata, nuovi campi all’aperto per le attività sportive, spazi multifunzionali! I dettagli

“Siamo entusiasti dell’arricchimento delle strutture sportive del Fermi!”.

Così spiega l’istituto:

“Da giorni, i nostri studenti usufruiscono di queste strutture:

Palestra rinnovata, dotata di attrezzature per l’attività fisica.

Campi all’aperto per calcio, basket e pallavolo.

Spazi multifunzionali per attività sportive innovative e inclusive.

Crediamo fermamente che lo sport sia un elemento fondamentale per la crescita personale e il benessere dei ragazzi.

Questi nuovi spazi sono il luogo ideale non solo per migliorare la preparazione atletica, ma anche per favorire il lavoro di squadra, la socializzazione e la cura.

La nostra scuola è sempre più accogliente e al passo con le esigenze dei nostri giovani.

Avanti così, Fermi!”.